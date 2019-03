Șefa diplomației europene: Ține de noi să fim vigilenți la situația statului de drept în Republica Moldova

09:30

George Simion și-a lansat la Botoșani candidatura independentă la alegerile europarlamentare. Simion a declarat, în cadrul unei întâlniri la care au participat aproximativ 100 de susţinători de-ai săi, că, dacă va obţine un mandat de eurodeputat, va lupta în Parlamentul European pentru întreaga Românie, susţinând că actualii europarlamentari au mers la Bruxelles ca „să îşi [&hellip The post George Simion a dat START României MARI în Europa la Botoșani appeared first on InfoPrut.