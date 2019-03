FOTO// Recenta explozie a unui meteorit deasupra Mării Bering a degajat de zece ori mai multă energie decât bomba de la Hiroshima

08:30

BERBEC Eşti bine dispus şi acest lucru îţi atrage bunăvoinţa anturajului. Chiar şi a unor persoane importante din viaţa ta. În a doua parte a zilei, o veste sau o întâlnire care îţi face plăcere. Este bine să eviţi, daca poţi, subiectele cu caracter delicat. Lămureşte programul tău de astăzi şi unele “răceli” cu partenerii fie că sunt de afaceri sau de amor. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute! TAUR Atenţie la ce îţi doreşti, la ce schimbi! Ai ezitat destul de mult ca să te apuci de un proiect, de o activitate, să schimbi ceva în viaţa ta. Conjunctura îţi este favorabilă, accelerează! Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent si sa ai ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensă pe cat ai dori. In orice caz, trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţa. GEMENI Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. Dacă este aşa, poate vezi şi un film nou, la modă. Dar, trebuie să fii prudent! Mai ales spre seară şi mai ales dacă conduci un automobil. Nu accepta cu nici un pret sfaturi garantate si substante ciudate pentru cura ta de slabire, mult sport, multa miscare sunt infinit mai bune. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. RAC Dedică ziua lucrurilor obişnuite de luni, de rutină, fără multe valuri şi mai ales nu te împrumuta, sau nu accepta vreo nouă afacere care promite bani mulţi, vreun joc piramidal financiar! Mai ales că este rezultatul unor eforturi trecute, eforturi care credeai că au fost irosite, uitate şi făcute la “cooperativa munca în zadar”. Relaţiile cu familia şi anturajul pot sa sufere unele modificari in sensul unei segregatii urmare repetatelor tale declaratii ca vrei sa pleci din ţară. Trebuie să te hotărăşti dacă chiar vrei să emigrezi, să schimbi totul, sau este doar o scuză ca să nu-ţi asumi responsabilităţi. Secretul este că peste tot este la fel, ba în unele locuri este mai rău decât în România. LEU Capacitatea ta de a domina situaţia, abilitatea de lider şi generozitatea dau rezultate. Toată lumea ştie că eşti generos. Câţiva ştiu că eşti naiv. Păzeşte-ţi buzunarele, oricum nu ai bani! O zi plăcută, poate pentru ca ziua se măreşte. Se pare că şi promisiunile primăverii sunt relativ aproape. Astăzi, cu Mercur încă retrograd în Pești, nu este bine să faci declaraţii complicate, ba nici să devii prea comunicativ şi sentimental. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. FECIOARĂ Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale, linişte şi înţelegere. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cât, mai ales, in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate si nu vorbeşti prea mult! Dar atenţie, nu tot românul este poet! Şi ca burghezul lui Moliere o să constaţi că toată viaţa ai vorbit în proză. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. BALANŢĂ Ideile tale şi sentimentele sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Pe plan social, curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Te poţi simţi foarte bine! Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză. SCORPION Stelele te avantajează pe plan profesional. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău. Dacă nu te descurci, cere ajutor, nu lăsă să se agraveze! Primele ore ale dimineţii nu prea îţi sunt prielnice. Evident, cine se scoală de dimineaţă este obosit toată ziua, acesta este adevărul şi proverbul adevărat. Dar cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la cumpărături, vei evita neplăcerile. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. SĂGETĂTOR O zi plăcută, eşti în plină formă! Dimineaţa evită graba, intervenţiile şi mişcările bruşte, deciziile pripite. Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum, astăzi noul nu te favorizeză. Mai multe obligaţii uitate se fac simţite. Mai ales dimineaţa, când eşti la muncă sau la şcoală. Astazi ai o imagine care poate fi mult îmbunătăţită, mai ales daca nu te enervezi cand esti contrazis si nu te repezi să dai sentinţe! Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului - asta ca sa obţii ceea ce vrei. CAPRICORN Astăzi ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la serviciu, cu prietenii, sau de acasă. Reflectezi că ai trecut printr-o perioadă ceva mai grea. Principalul este că „ai trecut”! Perioada zilei de astăzi favorizează în special nativii care activează în învăţământ şi în comerţ. Stelele iţi recomandă sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Leului, in general cu semnele de foc. Pe seară un procent dintre Capricoarne se gândeşte la o cină festivă, poate în doi. VĂRSĂTOR Atragi şi convingi prin afirmarea dorinţei de libertate care te caracterizează. Fără limitări te poţi manifesta şi acţiona spre folosul tău. Oricum, problemele tale rămân la fel de mari! Astăzi poţi să ceri un favor sau o inlesnire de la anturaj, adica de la prieteni sau de la familie, pentru că la serviciu eşti aşa de ocupat că nu ai nici o şansa! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Stelele spun să te plimbi prin mall, sau macar printr-un supermarket local in căutarea unui obiect dragut, util şi poate chiar şi ieftin. PEŞTI Situaţia indică că-ţi trebuie o anumită detaşare, mai multă obiectivitate. Trebuie să stai în defensivă ca să realizezi noul orizont de vedere. Nu lăsa lucrurile neclare „în coadă de peşte”! Poate este ziua ta şi chiar vrei să te bucuri de ea cum vrei tu, nu cum vor alţii. Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te veţi numi. Permite lucrurilor să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Nu te băga în chestiuni care nu te privesc, mai ales dacă este viaţa intima a unui coleg, limiteaza-te la trancaneala mondena obişnuita.