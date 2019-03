Doi români deghizaţi în poliţişti, prinşi în Spania în timp ce încercau să fure o jumătate de milion de euro

15:30

Violenţe au izbucnit sâmbătă pe bulevardul Champs Elysées din Paris, unde mii de 'veste galbene' s-au strâns în cel de-al 18-lea weekend de mobilizare civică împotriva politicii fiscale şi sociale a guvernului francez, transmite Agerpres. Potrivit imaginilor difuzate de posturile de televiziune, mai mulţi manifestanţi au început să atace un camion al jandarmeriei, în timp […]