Vremea pentru 19 martie

Guvernul Theresa May probabil va cere o amânare a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană de cel mult nouă luni, a afirmat luni un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra. "Perioada de nouă luni va fi maximum; dacă Acordul Brexit va fi ratificat în orice moment înainte de termenul de nouă luni, am putea părăsi Uniunea Europeană mult mai devreme", a declarat sub protecţia anonimatului, pentru postul ITV, un oficial guvernamental apropiat de premierul Theresa May. În acest caz, Marea...