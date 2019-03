Romania gazduieste Conferinta Anuala a Insurance Europe. Inregistrati-va acum!

16:30

Aon a incheiat un parteneriat cu Zesty.ai - start-up din SUA specializat in InsurTech -, pentru optimizarea capacitatii de subscriere. In acest sens, Zesty.ai va oferi Aon acces la 130 de miliarde de fisiere cu privire la cladiri si elementele inconjuratoare, care pot sustine analiza si tarifarea riscului. Datele Zesty.ai sunt obtinute cu ajutorul Inteligentei Artificiale - imagini aeriene, de satelit etc. -, fara ca vreun reprezentant al companiei sa ajunga vreodata in zona analizata.