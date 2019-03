Lumea Irinei Bardița: o expoziție de picturi la Tiraspol

11:10

Primul tur al alegerilor prezidențiale din Slovacia, care a avut loc sâmbătă 17 martie, a fost câștigat clar de o activistă anticorupție, lipsită de orice experiență politică, avocata Zuzana Caputova. Liberală pro-europeană, candidata unui mic partid extraparlamentar, Slovacia Progresistă, Caputova a obținut 40,5 % din voturi, cu mult peste al doilea clasat, comisiarul european Maros Sefcovic. Candidatul partidului de guvernământ Smer a obținut aproape 19% din voturi. Turul de balotaj între Caputova și Sefcoviic va avea loc pe 30 martie.Popularitaea Zuzanei Caputova este rezultatul unei puternice mișcări anticorupție provocată de uciderea anul trecut a jurnalistului de investigație Jan Kuciak, care ancheta între altele, legăturile politicienilor de la putere cu organizații mafiote. Asasinarea lui Kuciak a provocat cele mai mari proteste din Slovacia, de la căderea comunismului în 1989 dar și căderea dramatică a susținerii pentru partidul de guvernământ Smer. Cu toate acestea, sâmbătă, se pare că Sefcovic a reușit să strângă sprijinul celor care ar prefera o anumită continuitate sau se tem de alegerea unui președinte fără experiență politică.O eventuală victorie a lui Caputova ar fi nu numai o premieră pentru Slovacia, care are alege prima femei președinte dar și o apariție inedită în acest moment pe scena europeană, dominată de valul populist-naționalist. Caputova a promis, între altele, că va încerca să redea oamenilor „statul capturat ”. În Slovacia, democrației parlamentară, președintele nu are puterea de a influența mersul guvernării dar are un cuvânt cheie de spus în numirea procurorilor și judecătorilor, ceea ce-i dă o poziție privilegiată în orice campanie împotriva corupției.Analiștii atrag însă atenția că în Slovacia predominant catolică și conservatoare, Caputova ar putea pierde voturi în turul de balotaj din cauză că vederilor sale liberale, mai ales a faptului că susține dreptul femeilor la avort și cauza comunității LGBT.