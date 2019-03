(LIVE) Discuții cu cetățenii în direct: Soroca, eliberată sau ocupată la 18 martie, acum 75 de ani?

În centrul municipiului Soroca are loc un eveniment desfășurat sub patronajul președintelui țării, Igor Dodon. Potrivit șefului statului, astăzi este marcată aniversarea a 75-a a eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945. Mai mulți soroceni participă la eveniment și susțin acest mesaj, în timp ce alții consideră […] Post-ul (LIVE) Discuții cu cetățenii în direct: Soroca, eliberată sau ocupată la 18 martie, acum 75 de ani? apare prima dată în Observatorul de Nord.

