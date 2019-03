Noi detalii despre avionul prăbuşit duminica trecută în Etiopia | VIDEO

14:00

În fiecare an, pe data de 21 martie societatea internațională sărbătorește ziua mondială a ”copiilor soarelui”. Anume așa sunt numiți cei care suferă de sindromul Down. Cu această ocazie, Asociația Persoanelor cu Sindromul Down din Moldova a organizat un eveniment de caritate, scopul căruia a fost socializarea și integrarea în societate a copiilor ce suferă … Articolul Eveniment de caritate pentru „copiii soarelui”. Interpreta Jasmin a transmis cadouri și un mesaj emoționant | VIDEO apare prima dată în TVC.