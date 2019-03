Percheziții la vamă: Detalii revoltătoare au ieșit la iveală

11:30

Fiecare oraș își are numele tainic, de regulă ascuns pentru necunoscători. Și capitala Moldovei are un asemenea nume tainic. Dacă ar fi să ridicăm puțin vălul acestui mister, am vedea un tablou uimitor… Taina numeluiAcum cîțiva ani, eu, pe atunci un istoric începător, discutam cu principesa Irina Lvovna Cantacuzino, văduva unuia dintre ultimii urmași ai împăratului bizantin Ioan Cantacuzin