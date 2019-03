(video) Compania Boeing a lansat cel mai lung avion din lume. Cum arată acesta

08:15

Început de săptămână cu vreme frumoase. Temperaturile medii în Chișinău vor ajunge astăzi în jurul cifrei de 21 de grade celsius. Tendința va continua și ziua de mâine, când maximele din termometre va atinge valoarea de 16 grade. Pe parcursul întregii săptămâni temperaturile nu vor scădea sub zero grade pe timpul nopții. Articolul Săptămână cu vreme caldă! Astăzi am putea avea chiar și 21 de grade celsius apare prima dată în #diez.