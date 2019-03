Scriitoarea Natalia Cavcaliuc a lansat VOLUMUL II al romanului „Camelia”: Mesajul e „Nu trage concluzii pripite, nu te încrede în aparențe”!

11:00

Modelul Diana Toma a primit titlul „Miss Europe 1st runner up 2019”, în cadrul concursului „Miss Europe 2019”. Astfel, va fi invitată specială la deschiderea show-ului Fashion TV, informează SHOK.md. „Cu titlul obținut săptămâna trecută „Miss Europe 1st runner up 2019”, am putut să ies în evidenţă și am primit o invitație pentru Fashion TV, […]