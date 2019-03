Reporter cu Vadim Stângaciu, 17 martie 2019 – 19:00

20:00

După un an cu multe pierderi, producătorii sfeclei de zahăr au ieşit din nou în câmp. Astfel, în nordul ţării, vor fi semănate 20 de mii de hectare de sfeclă, cu o mie de hectare mai mult decât în 2018. Mihail Goncearenco din satul Mărăndeni, Fălești are în gestiune 1650 de hectare te teren agricol.