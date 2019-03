În ajunul Zilei mondiale a Sindromului Down, o sută de micuţi din ţara noastră, diagnosticaţi cu această boală au dansat, au cântat şi au recitat poezii

Sunt drăguţi, cuminţi şi zâmbitori, dar mai rar sunt acceptaţi de societate. Vorbim despre copiii diagnosticaţi cu sindromul Down. În ajunul Zilei mondiale a Sindromului Down, o sută de micuţi din ţara noastră, diagnosticaţi cu această boală au dansat, au cântat şi au recitat poezii. Iar părinţii lor le-au transmis oamenilor un mesaj că aceşti […] Post-ul În ajunul Zilei mondiale a Sindromului Down, o sută de micuţi din ţara noastră, diagnosticaţi cu această boală au dansat, au cântat şi au recitat poezii apare prima dată în CANAL 2.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Canal2