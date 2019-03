Adresele din țară unde mâine va fi întreruptă energia electrică

15:40

Parcarea mașinilor pe trotuare va fi permisă doar lăsând cel puţin 1,5 metri pentru circulaţia pietonilor, astfel încât să nu fie create obstacole pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități, persoanelor care au cărucioare sau oamenilor în etate. Modificările respective la Regulamentul circulației rutiere au fost aprobate astăzi de Executiv. Totodată, vehiculele staţionate nu trebuie să blocheze […]