150 de milioane de lei, încasaţi de autorităţi din taxa de stat pentru examinarea dosarelor economice

Andrian Lascu gol superb în Cupa României la futsal În Sala Polivalentă ”Ion. C. Neagu” din Călăraşi se desfăşoară, în acest week-end, turneul final al Cupei României la futsal. În prima semifinală, United Galaţi a învins cu 2-1 pe divizionara secundă CSM Tg. Mureş. Primul gol al meciului a fost marcat de internaţionalul moldovean Andrian Lascu, care a şutat puternic, de la distanţă, sub transversală. Lascu a ratat, în repriza secundă, o lovitură de pedeapsă de la 10 metri. • În semifinala a do...