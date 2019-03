Peste 33 de mii de persoane au achitat prima de asigurare medicală până pe 1 martie 2019

15:00

Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Harlem Desir, a cerut autorităților din Republica Moldova să faciliteze călătoriile jurnaliștilor dintr-o țară membră a OSCE în alta. „Ca urmare a refuzului de intrare în Moldova a doi jurnaliști greci, pe 13 martie, am făcut din nou un apel către autoritățile din Moldova pentru a facilita călătoriile jurnaliștilor străini […]