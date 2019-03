Cum au pedepsit polițiștii din România o femeie care-și făcea nevoile în parc

13:20

Agenția de Mediu anunță că totalitatea analizelor și investigațiilor de laborator arată că în perioada 4 – 13 martie atât valorile calității aerului atmosferic, cât și radioactivității mediului s-au încadrat în limitele normelor admisibile și nu prezintă pericol pentru mediu și sănătatea populației teritoriului Republicii Moldova. Precizarea a survenit ca o reacție privind pretinsele scurgeri […]