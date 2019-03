video | Un boxer moldovean a ajuns în finala Campionatului European Under 22. Cu cine a luptat sportivul?

20:40

Astăzi este ziua celor somnoroși, oamenilor care au o prietenie strânsă cu perna și patul. Ziua Mondială a Somnului este marcată din anul 2008 și în fiecare an este sărbătorită în preajma echinocțiului de primăvară, sub sloganul „Păstrează-ţi ritmul şi bucură-te de viaţă!”. Acest motto are scopul de a da importanţă ritmurilor circadiene pentru un somn sănătos şi a …