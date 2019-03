Igor Munteanu, despre soarta ACUM în Parlament: Vor fi două fracțiuni

14:20

Jurnaliştii au relatat că în timpul verificării paşapoartelor la Aeroport, au fost întrebaţi care este scopul aflării lor în Republica Moldova. „Le-am spus că suntem jurnalişti şi am venit în scop profesional. Ni s-a spus că nu avem permisiunea să intrăm în Republica Moldova şi că avem nevoie de acreditare pentru a desfăşura activitate jurnalistică. Apoi am fost invitaţi într-un oficiu în care am fost reţinuţi timp de 30-40 de minute”, au declarat jurnaliştii pentru portalul Anticoruptie.md. Abia după ce l-au contactat pe consulul Republicii Elene la Chişinău, Gheorghe Duca, dar şi după ce au anunţat Ministerul Afacerilor Externe al Greciei despre incident, jurnaliştilor greci li s-a permis să intre în Moldova. „Poliţiştii nu şi-au cerut scuze. Ne-au zis că de data asta avem noroc să ne permită să intrăm în ţară, însă data viitoare vom avea nevoie de acreditare”, au mai precizat Triantis şi Provolisianos.