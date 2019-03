Descoperire uimitoare care aruncă o nouă lumină asupra începutului Universului: 83 de găuri negre supermasive, găsite în centrele galaxiilor

08:15

Evenimente 45 î.Hr.: În ultima sa victorie, Iulius Caesar învinge forțele lui Pompei, conduse de Titus Labienus și Pompei cel Tânăr, în bătălia de la Munda. 180: Marcus Aurelius moare lăsându-l pe Commodus împărat al Imperiului Roman. 455: Petronius Maximus devine, cu sprijinul Senatului roman, împărat al Imperiul Roman de Apus. 1756: La New York este celebrată pentru prima dată Ziua Sfântului Patriciu (St. Patrick's Day). 1861: Italia: Statele peninsulei și Cele două Sicilii au fost unite de regele Victor Emmanuel II. 1866: A început să funcționeze Banca României, creată prin transformarea Băncii Imperiului Otoman sub numele de “Bank of Roumania”. Primul președinte al Consiliului de administrație a fost Ion Ghica. 1901: Cele 71 de tablouri ale pictorului olandez Vincent van Gogh expuse la galeria Bernheim-Jeune din Paris la 11 ani de la moartea sa, au creat senzație. 1939: Al Doilea Război Chino-Japonez: Începe Bătălia de la Nanchang între kuomintang și japonezi. 1948: A fost semnat, la Bruxelles, actul de naștere al Uniunea Europei Occidentale - de către Belgia, Franța, Luxemburg, Olanda și Marea Britanie. UEO, singura organizație europeană cu componență de apărare înființată în perioada războiului rece, și care în prezent este formată din 28 de țări. 1957: Președintele Filipine, Ramon Magsaysay, și alți 24 mor într-un accident de avion la Cebu, Filipine. 1959: Tenzin Gyatso, al 14-lea Dalai Lama, liderul spiritual al Tibetului, fuge din țară, autoexilându-se în India, după o răscoală armată nereușită a populației tibetane. 1969: Golda Meir devine prima femeie prim-ministru al Israel. 1990: A fost inaugurată noua operă pariziană, Opéra Bastille. 2003: Președintele american George W. Bush i-a dat un ultimatum lui Saddam Hussein de a părăsi țara în 48 de ore, pentru a evita atacurile militare preconizate de SUA. Nașteri 1231: Împăratul Shijō al Japoniei (d. 1242) 1473: Regele Iacob al IV-lea al Scoției (d. 1513) 1751: Anders Dahl, botanist suedez (d. 1789) 1819: Alecu Russo, poet, prozator, eseist, critic literar român (d. 1859) 1834: Gottlieb Daimler, inginer, inventator german (d. 1900) 1856: Mihail Vrubel, pictor rus (d. 1910) 1881: Walter Rudolf Hess, fiziolog elvetian, laureat Nobel (d. 1973) 1883: Urmuz (Demetru Dem. Demetrescu-Buzău), scriitor român (d. 1923) 1886: Prințesa Patricia de Connaught (d. 1974) 1919: Nat King Cole, cântăreț american (d. 1965) 1938: Rudolf Nureev, balerin și coregraf rus (d. 1993) 1943: Tony Newman, baterist englez 1949: Brândușa Prelipceanu, jurnalistă și traducătoare română (d. 2002) 1951: Kurt Russell, actor american 1967: Billy Corgan, muzician american (Smashing Pumpkins, Zwan, Spirits in the Sky și Starchildren) 1969: Ilie Bolojan, politician român, primar al municipiului Oradea Decese 45 î.Hr.: Titus Labienus, general roman (în bătălie) 45 î.Hr.: Pompei cel Tânăr, general roman (executat) 180: Marcus Aurelius, împărat roman (n. 121) 493: Sfântul Patriciu, patron al Irlandei 1040: Harold Picior-de-Iepure, rege al Angliei (n. 1015) 1782: Daniel Bernoulli, matematician de origine germană (n. 1700) 1845: Pierre François Marie Auguste Dejean, entomolog francez (n. 1780) 1846: Friedrich Bessel, matematician și astronom german (n. 1784) 1849: Willem al II-lea al Țărilor de Jos (n. 1792) 1853: Christian Doppler, fizician, matematician austriac (n. 1803) 1917: Franz Brentano, filosof german (n. 1838) 1941: Nicolae Titulescu, om politic, diplomat român (n. 1882) 1956: Irene Joliot-Curie, fiziciană, chimistă franceză, laureată a Premiului Nobel (n. 1897) 1964: Al.O.Teodoreanu (Păstorel), poet, prozator (n. 1894) 1976: Luchino Visconti, regizor italian de film (n. 1906) 1996: René Clement, regizor francez de film (n. 1913) 2011: Romul Munteanu, critic, istoric literar și editor român (n. 1926) 2012: Shenouda al III-lea, al 117-lea cap al Bisericii Copte Ortodoxe din Alexandria (n. 1923) 2016: Solomon Marcus, matematician român (n. 1925) Sărbători Irlanda: Ziua națională. Ziua Sfântului Patriciu În calendarul romano-catolic: Sf. Patriciu, episcop (cca. 385-461)