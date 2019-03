Generalul american Tod Wolters, nominalizat pentru funcţia de comandant suprem al Forţelor Aliate în Europa

16:45

Un sondaj la care au participat 2.000 de persoane adulte a dezvăluit modul în care britanicii ar alege să îşi petreacă timpul în mod ideal, relatează The Independent, citat de Agerpres. Una din zece persoane a declarat că nu îşi doreşte nimic altceva decât să cânte la duş, iar 15% dintre respondenţi au spus că ar alege să-şi petreacă timpul cu un set de discuri. Trei din zece participanţi au declarat că s-ar relaxa şi s-ar uita la filmul preferat, în timp ce una din cinci persoane ar merge la cumpărături pentru a-şi completa garderoba. 29% dintre respondenţi au optat pentru o excursie cu familia, iar 35% şi-au exprimat speranţa de a găsi o sumă de bani în „ziua perfectă”. Potrivit studiului, pentru majoritatea britanicilor o „zi perfectă” ar însemna să se trezească la ora 08:00 şi să nu adoarmă mai devreme de ora 23:00, ceea ce le-ar oferi 15 ore de timp liber. Unul din 10 părinţi a mărturisit că şi-ar petrece „ziua perfectă” cu partenerul de viaţă, fără copii în preajmă. Patru din 10 persoane au susţinut că muzica ar fi ingredientul principal al unei „zile perfecte”, printre cele mai populare melodii pentru a amplifica starea de bine numărându-se piesa „Livin' on a Prayer”, semnată de Bon Jovi, „Happy” de Pharrell Williams şi „I Wanna Dance With Somebody”, interpretată de Whitney Houston. Majoritatea britanicilor consideră, însă, că „Don't Stop Me Now” a formaţiei Queen ar fi melodia pe care ar dori să o audă în ziua visată. În ceea ce priveşte filmele, majoritatea respondenţilor au declarat că ar opta în principal pentru „Dirty Dancing”, urmat de „Mrs. Doubtfire”, „Star Wars” şi „Love Actually”. O cincime dintre participanţi ar alege să-şi petreacă timpul într-un bar, iar 22% au declarat că nimic nu le-ar surâde mai mult decât să-şi petreacă întreaga zi în pijama. 30% dintre respondenţi au declarat că ar opta pentru o plimbare în natură şi doar 8% şi-ar petrece timpul făcând gimnastică. De asemenea, majoritatea participanţilor au declarat că ar prefera mai degrabă să îşi petreacă seara citind o carte bună decât să iasă în oraş la o petrecere. „Cu toţii am avut zile pe care le-am considerat absolut perfecte şi pe care ne dorim să le retrăim. Rezultatele noastre indică, într-un mod destul de drăguţ, faptul că ideea majorităţii britanicilor despre o zi perfectă este total realizabilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei Lottoland, care a comandat sondajul. „Până la urmă, nu este imposibil să îţi iei o zi liberă şi să ţi-o petreci acasă, în pijama”, a adăugat acesta.