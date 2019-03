Valeriu Munteanu: „Truda” PL în campania electorală a turnat multă apă la moara PD”

08:30

De la 1 ianuarie 2019, preţul gazelor naturale livrate în Moldova de gigantul rus Gazprom constituie 237,46 de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arată într-un răspuns pentru Mold-street.com, dat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) Acest tarif e valabil […] The post Gazprom a majorat preţul gazelor pentru Moldova appeared first on Moldova.org.