Franța: protest cu violențe împotriva politicii fiscale şi sociale a guvernului francez

06:20

Fostul primar de Chișinău Dorin Chirtoacă, deranjat că unele surse media au scris că procurorii au pus sechestru pe o serie de proprietăți ale sale, a precizat într-o transmisiune live pe Facebook că sechestru a fost pus pe apartamentul său de la Ciocana, apartamentul părinților săi din sectorul buiucani, dar și pe casa părintească de […] The post Dorin Chirtoacă anunță că procurorii au pus sechestru și pe cotețul păsărilor de la Colonița: „Plahotniuc, ai ajuns de râsul curcilor” appeared first on Moldova.org.