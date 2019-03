Ia cu tine o carte și vino să petreci o seară cu muzică la o terasă din Capitală. Ai șansa să îmbogățești o bibliotecă

15:30

ÎN perioada 18 și 19 martie la Chișinău, și 20 și 21 martie la Bălți se vor reuni experți internaționali din cadrul companiilor de tehnologie, creație și consultanță, profesioniști din diverse domenii, care vor vorbi despre crearea unei afaceri de succes în domeniul creativ TeamLab „Design Your Business”. Sunt invitați să participe studenții și absolvenții universităților de arte și tehnice, designeri, ingineri, programatori, activiști sociali, oameni de afaceri și oameni creativi, pentru a găsi soluții comerciale pentru idei creative, sub îndrumarea unor mentori experimentați. Articolul Te gândești să îți creezi o proprie afacere creativă? Înscrie-te la programul gratuit TeamLab „Design Your Business” apare prima dată în #diez.