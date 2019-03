20 de maşini cu gunoi au fost evacuate din curtea unei case, din centrul Capitalei

13:00

Medicamentele de ultimă generaţie au ajutat aproape 17 mii de moldoveni să se vindece definitiv de hepatita B, C şi D. S-a întâmplat în ultimii trei ani, iar pacienţii beneficiază de medicamente gratuite, oferite de Programul Naţional de Combatere a Hepatitei. În prezent, peste două mii de oameni urmează tratament antiviral. Ruslan Poverga are 43 […] Post-ul Aproape 17 mii de moldoveni s-au vindecat definitiv de hepatita B, C şi D, datorită medicamentelor de ultimă generaţie apare prima dată în CANAL 2.