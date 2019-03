Azi marcăm Ziua Mondială a Protecției Consumatorului

22:00

„Sectorul IT din Moldova este în deplină dezvoltare, iar stimulatorul principal este modelul Parcului IT virtual. Această inițiativă, lansată începând cu ianuarie 2018, a demonstrat potențialul major de poziționare a țării noastre pe harta globală drept destinație IT. În 2019, în cadrul Moldova IT Parc, estimăm o creștere cu circa 40% a venitului prognozat comparativ anului precedent, atingând 2,6 miliarde lei, ceea ce confirmă dinamismul pieței tehnologiei informației în Republica Moldova”.