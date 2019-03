Unioniştii de la Chişinău s-au solidarizat cu românul care a construit primul şi singurul metru de autostradă din zona Moldovei

Sunt român. Locuiesc în Suceava şi sunt ţăran de la Sfântul Ilie cu accent moldovenesc. Ca om de afaceri, am parcurs mai mult de 500 de mii de kilometri la volan, ba chiar am făcut şi un calcul: pentru că nu am avut autostrăzi am pierdut peste un an jumate din viaţa mea la volan. „Ştefan Mandache a reuşit să construiască acel metru de autostradă într-o singură zi, alături de 17 muncitori. Moldova are nevoie de autostradă, Republica Moldova are nevoie de autostradă care să fie unită cu România şi...

