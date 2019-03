Iniţiativa privind ajutorul de 600 de lei de Paşti, publicată în Monitorul Oficial

Oamenii salută iniţiativa, dar spun totuşi că indexarea cu 5,3 la sută a pensiilor este mult prea mică. „Mi se pare ok faptul că se măresc, nu mi se pare ok că cu paşi atât de mici, mi se pare că am putea, şi avem cred că de unde, să facem asta cu paşi mai mari”, a declarat un bărbat. „În general orice ridicare de pensie e ceva liniştitor. Orice bănuţ în plus este un prinos la sărăcia generală pe care o trăim cu toţii”, a spus o femeie. Totodată, oamenii salută si oferirea ajutorului financiar d...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TRM