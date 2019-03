Radio Moldova Promo / 15 Mar. 2019 / 11:25 „Documentar Radio”: Despre femeile cu profesii „bărbăteşti” Sunt mame, soţii, bune prietene şi în puterea lor e să facă faţă situaţiilor dificile. Vorbim despre femeile care şi-au asumat responsabilităţi foarte mari atât în familie cât şi în societate. Cunoaşteţi-le sâmbătă, 16 martie, la emisiunea „Documentar Radio” începând cu ora 9:40. Mai Mult

10:10

În dialogul cu moderatorul Vasile Mija, Alexandra Can va povesti cum au început activităţiile sale profesionale. • „Până la destrămarea URSS am fost controlor, contabil, preşedinte al comitetului sindical al întreprinderii de marochinărie, deputat al poporului în Comitetul executiv raional Frunze din Chişinău, ulterior contabil-şef la Ministerul Economiei, şef al direcţiei finanţe, la acelaşi minister, am fost şi consilierul ministrului iar în 1999 am deţinut şi funcţia de ministru al industriei...