(video) Cazul intoxicării cu mercur. Maia Sandu: „Andrei Năstase are probleme mai serioase”

Confruntându-se cu necesitatea unei investigației oftalmologice, oamenii ușor se pierd în alegerea unei clinici specializate, ofertelor de investigare, calității echipamentului, etc. Cercetând mai detaliat această întrebare, am reușit să stabilim, că investigația oftalmologică de bază include o anumită listă de analize realizate cu ajutorul echipamentului specializat și consultarea medicului oftalmolog la un preț de la 250 până la 600 de lei, dar, spre regret, foarte des acestea sunt insuficiente pentru stabilirea diagnosticului precis, și necesită investigații sumplimentare costisitoare, de ex.: tomografia în coerență optică 400-600 de lei, examinarea fundului de ochi 150-700 de lei, angiografia cu fluoresceină – 1300 de lei și alte analize, care nu sunt incluse în pachetul de bază.