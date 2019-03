Jucătoarea de tenis din Moldova, Anastasia Vdovenco, s-a calificat în sferturile turneului W15 din Egipt

09:30

La Chișinău va avea loc un eveniment grandios „Aspire din Chișinău - The Power of You", ediția a III. El va avea loc pe data de 23 martie. Comunitatea Aspire reprezintă locul în care tinerii au posibilitatea să învețe despre leadership și dezvoltarea personală.