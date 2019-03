Administrator turc al unui hotel din Chişinău, trimis în judecată. Riscă până la 5 ani închisoare

07:40

Un seism cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs miercuri în judeţul Vrancea, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul s-a produs la ora 3:19, la o adâncime de 75 de kilometri. Cele mai apropiate oraşe de epicentru au fost Odobeşti (46 km), Oneşti (48 km), Slănic-Moldova (49 km), Tîrgu Ocna […]