Ucraina întăreşte paza la frontiera cu Transnistria

Mai multe persoane au fost împuşcate, unele mortal, în cursul unor incidente armate care au avut loc vineri la două moschei din oraşul Christchurch din Noua Zeelandă, informează presa internaţională. Potrivit martorilor oculari, cel puţin o persoană a decedat, iar alte şase au fost transportate la spital, două dintre acestea fiind rănite grav. Poliţia a descris incidentul drept "critic" şi a recomandat locuitorilor să evite zona. We have a critical incident in Deans Ave Christchurch. Please avoi...