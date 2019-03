Admiteţi o revenire în Moldova? Răspunsul lui Vitalie Pârlog! 

12:10

Ex-deputatul democrat, Valentina Stratan, care nu a mai candidat pentru un fotoliu de ales al poporului, solicitată de TRIBUNA, s-a referit la activitatea sa legislativă de până acum. „Vreau să subliniez că am preferat să nu fiu deputat de birou în acești ani, am mers foarte mult în teritoriu, am avut discuții utile și […]