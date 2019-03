Condamnăm practicile de restricționare a accesului TV8 la briefingul PDM și încercările de a diviza jurnaliștii

10:30

Asociația Presei Independente (API) anunță selectarea participanților la conferința internațională Diversity in the media: Time to redefine (e)quality journalism? (Diversitatea în mass-media: este timpul să redefinim jurnalismul de calitate pentru a asigura egalitatea?) care va avea loc la 5 martie 2019 la Chișinău.La conferință vor participa profesioniști din domeniul mass-media și experți din Suedia, Republica Moldova, Ucraina și Polonia, care vor discuta despre aspectele de gen raportate la condițiile de muncă în industria mass-media și la producerea conținutului jurnalistic de calitate. Conferința este organizată de FOJO Media Institute din Suedia, UN Women Moldova și Asociația Presei Independente (API), cu sprijinul financiar al Institutului Suedez (SI) și al Agenției suedeze pentru dezvoltare internațională (Sida).La conferință vor fi prezentate rezultatele unei cercetări științifice, dedicată studierii aspectelor de gen în industria mass-media din Georgia, R. Moldova și Rusia, elaborată de experții FOJO Media Institute la sfârșitul anului trecut. De asemenea, vor avea loc discuții cu participarea unor experți internaționali la temele: „Unde sunt bărbații? De la dominarea masculină la feminizare - tendințele de gen în jurnalismul din Europa de Est și Centrală”, „Proiecte mediatice axate pe gen / Mass-media cu conținut integrat”, „Împreună sau separat?”, „Publicitatea sexistă: cine are de câștigat?”. Limbile de…