Tighineanu - propus de toate trei secții la șefia AȘM. Unii academicieni l-au vrut pe Valeriu Pasat

Camera Comunelor s-a pronunţat joi seara împotriva organizării unui nou referendum privind Brexitul, cel puţin pentru moment, relatează The Associated Press, citat de News.ro. Pe de altă parte, parlamentarii au votat pentru amânarea ieșirii Regatului Unit din UE. 412 parlamentari au votat pentru amânarea ieșirii Marii Britanii din UE până pe 30 iunie, în timp ce 202 au votat împotrivă. Theresa May trebuie acum să ceară UE extinderea articolului 50 până pe 30 iunie 2018. Dacă UE este de acord, R...