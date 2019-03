Chiril Gaburici: În 2019, în cadrul Moldova IT Parc, estimăm o creștere cu circa 40% a venitului prognozat comparativ anului precedent, atingând 2,6 miliarde lei

„Sectorul IT din Moldova este în deplină dezvoltare, iar stimulatorul principal este modelul Parcului IT virtual. Această inițiativă, lansată începând cu ianuarie 2018, a demonstrat potențialul major de poziționare a țării noastre pe harta globală drept destinație IT. În 2019, în cadrul Moldova IT Parc, estimăm o creștere cu circa 40% a venitului prognozat comparativ anului precedent, atingând 2,6 miliarde lei, ceea ce confirmă dinamismul pieței tehnologiei informației în Republica Moldova”.

