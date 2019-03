Doar şase din zece proprietari de maşini au achitat, anul trecut, taxa pentru exploatarea drumurilor publice

12:20

Dacă liderii ACUM ar fi acceptat dialogul şi chiar dacă PDM are mai multe mandate în Parlament decât blocul ACUM, am fi dispuşi să le oferim celor de la ACUM conducerea viitorului Guvern, inclusiv funcţia de prim-ministru. Declaraţia a fost făcută de preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul unui briefing de presă, susținut după ședința Consiliului