O fetiţă de 11 ani, originară din Republica Moldova, a fost invitată în Parlamentul Regatului Marii Britanii

Din luna decembrie 2016, atunci când a fost introdusă o nouă schemă de tratament al bolnavilor de hepatite cronice şi ciroze hepatice virale B, C şi D, s-au tratat în total de această maladie circa 16 600 de pacienţi. Statisticile medicale arată că bolnavul se tratează cu ajutorul acestor medicamente, în medie, în 8-12 săptămâni, astfel, durata tratamentului se micşorează esenţial. Anterior, aceasta era de un an şi cu eficacitate de sub 40%. Şefa serviciului de presă a Ministerului Sănătăţii, Mu...