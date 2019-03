Părintele Calistrat: Dacă posteşti cu lapte de post, brânză de post, crenvurşti de post … Iată pericolul!

12:10

Directoarea unei școli din Leova are nevoie de ajutorul nostru pentru a putea învinge leucemia și a putea trăi mai departe alături de copii și nepoți. Femeia a fost diagnosticată recent cu leucemie acută limfoblastică. Pentru a avea o speranță la viață, femeia are nevoie de 75.000 de euro, sumă...