Ministrul Economiei prognozează o creștere a veniturilor în cadrul Moldova IT Parc în anul 2019

Sectorul IT din R. Moldova este în deplină dezvoltare, iar stimulatorul principal este modelul Parcului IT virtual. În 2019, în cadrul Moldova IT Parc, este estimată o creștere cu circa 40% a venitului prognozat comparativ cu anul precedent, atingând 2,6 miliarde lei. Declarațiile au fost făcute de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la întâlnirea […]

