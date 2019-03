CA, în rol de profesor - Consiliul va monitoriza mai multe televiziuni la capitolul respectării corectitudinii lingvistice

10:30

Întrebare: Sunt însărcinată și am încercat să mă angajez la o redacție. După etapa interviului, mi s-a comunicat că am fost acceptată și am depus cerere de angajare. Redactorul a aflat că sunt însărcinată și tărăgănează deja de o săptămână semnarea cererii de angajare. Aș vrea să știu dacă există niște garanții legale, care m-ar putea proteja în situația dată.