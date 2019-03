Spitalul municipal pentru copii „Valentin Ignatenco” este primul spital din Chișinău care va folosi energie regenerabilă

07:20

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării Monica Babuc i-a primit în vizită pe proaspăta campioană europeană la lupte U-23, Anastasia Nichita, și pe medaliatul cu bronz în cadrul aceleiași competiții, Artiom Deleanu. Oficialul i-a felicitat pe sportivi, pe antrenorii Tudor Cârlan și Mihail Cucul, și pe președintele federației de profil, Ion Gheorgiu,...