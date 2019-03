Rezultatele referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 AU FOST CONFIRMATE

14:40

Treizeci de oameni au murit în Moldova din cauza complicațiilor date de gripă de la începutul sezonului gripal. Săptămâna trecută, un bărbat de 53 de ani, din raionul Leova, s-a stins răpus de virusul gripal A(H1N1). Potrivit ofițerului de presă al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Olesea Croitor, bărbatul a...