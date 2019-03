Pilotul avionului Ethiopian Airlines, prăbuşit duminică, a raportat că „nu putea controla” aeronava, înainte de dezastru

18:00

Conform datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, în anul 2018, 3929 de persoane au fost tratate de hepatita B, C și D, iar alți 2353 de pacienți continuă tratamentul antiviral. În total, 16.616 pacienți s-au tratat de această maladie, începând cu luna decembrie 2016, odată cu introducerea unei scheme noi de tratament al bolnavilor de hepatite cronice și ciroze hepatice virale B, C și D.Noua schemă de tratament cu preparate de ultimă generație a diminuat esențial costurile pentru preparatele antivirale utilizate și a crescut semnificativ rezultatele tratamentului, cu o eficacitate de circa 97% pacienți tratați. Tratamentul este accesibil pentru toți pacienții din toate raioanele și municipiile republicii, inclusiv pentru pacienții din penitenciare. Statisticile medicale arată că, pacientul se tratează cu ajutorul acestor medicamente, în medie, în 8-12 săptămâni. Astfel, durata tratamentului se micșorează esențial. Anterior, aceastea era de un an și cu eficacitate de sub 40%.În Republica Moldova indicele morbidităţii prin hepatita virală B acută s-a redus de la 25,55 la 100 mii populaţie în anul 1997 până la 0,62 în anul 2018, prin HVC acută de la 6,14 până la 1,04, prin hepatita virală D– de la 1,89 până la 0,07. Totuși aceștia depăşesc indicii ţărilor europene.Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale îndeamnă toți pacienții bolnavi de hepatită virală sau purtători de virus, indiferent dacă figurează sau nu pe lista de așteptare pentru a primi tratament împotriva hepatitei vitale, să se adreseze ACTIV la medicul infecționist, conform locului de trai, pentru reevaluarea stării de sănătate. O comisia specializată a Ministerului va comunica pacientului decizia privind data inițierii tratamentului antiviral oferit gratuit de către stat și schema de tratament indicată.Totodată, pentru prevenirea Hepatitei virale B, populația este asigurată cu vaccinuri gratuite, conform Programului național de imunizări 2016-2021. Pentru anul 2019 este planificată vaccinarea HVB a 9000 persoane din grupurile de risc.Hepatita este o boală infecțioasă de natură virală, microbiană sau toxică a ficatului care constă în distrugerea celulelor hepatice și poate duce în timp la apariţia cirozei sau a cancerului hepatic. Există 5 tipuri de hepatită - A, B, C, D sau E (viruşii HVA, HVB, HVC etc.). Hepatita A, spre exemplu, poate fi contactată prin alimente sau apă contaminate, în acest caz igiena jucând un rol principal în reducerea riscului de îmbolnăvire. Hepatita B se transmite în urma contactului cu sânge sau fluide provenind de la o persoană bolnavă, precum şi de la mamă la copil în momentul naşterii. Hepatita C se transmite în principal prin contactul cu sânge infestat şi, în cazuri foarte rare, prin contact sexual sau la naştere.La nivel mondial, 325 milioane de persoane sunt infectate cu virusul hepatitei B sau cu virusul hepatitei C. Decesele cauzate de hepatită sunt în creștere, iar peste 60% cazuri de cancer hepatic sunt datorate testării si tratamentului tardiv a hepatitei virale B și C. 90% dintre persoanele care trăiesc cu hepatita virală B și 80% cu hepatita virală C nu cunosc că trăiesc cu această infecție.