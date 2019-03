Liderii ACUM refuză propunerea democraților: „Negocieri cu cei care sunt responsabili de capturarea statului nu ducem”

20:30

Oxana Marcu, o tânără moldoveancă, a plecat din țară acum trei ani, dar nu înainte să-și ia mărțișoarele, opincile și tradițiile cu ea în Germania. Cu toate că nu are un atelier propriu-zis, Oxana are o cutie magică, iar tot de ce are nevoie este o masă, o lampă și un scaun comod. Mărțișoarele pe …