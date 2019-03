Prima editie a Conferintei Internationale de Asigurari din Georgia: Principalele declaratii

16:00

In lumina pierderilor provocate, in 2017 si 2018, de catastrofele naturale, incluzand aici si incendiile fara precedent din California, un subiect atrage in continuare atentia intregii industrii: posibilitatea ca atat frecventa, cat si severitatea catastrofelor naturale sa creasca drept rezultat al incalzirii globale. In acest context, nu este nici posibil si nici intelept pentru re/asiguratori sa speculeze si sa opereze modificari de pret ale modelelor in baza eventualului impact pe care oamenii cred ca incalzirea globala il va avea in urmatorii 20 de ani, sustine Torsten JEWORREK - Chief Executive Officer of Reinsurance, Munich Re.