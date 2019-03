Reprezentanții a șase universități din țară se află în Danemarca pentru a moderniza programele de studii din Moldova

În perioada 12-16 martie 2019 reprezentanţi ai 6 instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova (UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei, ASEM, USM, USMF „N.Testemiţanu”, US „A. Russo” din Bălţi, US „B. P. Haşdeu” din Cahul) efectuează o vizită de studiu la Aalborg Universitet, Danemarca, coordonator principal al Proiectului European Erasmus+ „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness and Employability. Articolul Reprezentanții a șase universități din țară se află în Danemarca pentru a moderniza programele de studii din Moldova apare prima dată în #diez.

