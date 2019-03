EDITORIAL | Urmează-ți inima, căci timpul este limitat

13:15

Cu un an în urmă, interpreta de muzică populară Silvia Zagoreanu a lăsat Chișinăul și a venit la Ungheni, unde a preluat conducerea Palatului de Cultură. Recent, am invitat-o la banca "Expresul" pentru a ne povesti impresiile și a ne împărtăși gândurile după un an de viață și de activitate la Ungheni.Ați lăsat Chișinăul, unde v-ați făcut un nume. Nu v-a fost frică de nou?La început, a fost un semn de întrebare: cum ar fi mai bine? Dar m-am desprins ușor de capitală. Aici am găsit liniștea. Colțul acesta mi-a creat un confort psihologic, pe care-l simt de mai bine de un an. Nu regret nimic. Da, poate particip un pic mai puțin la emisiuni, a trebuit să renunț la multe invitații, dar consider că și de aici pot face multe lucruri ca să mă mențin în activitatea mea artistică.La Ungheni am venit după omul drag, de care mi-am legat viața. Inițial, am avut o discuție cu el și, fiind oameni maturi, ne-am dat seama că unul trebuie să renunțe la ceva. Eu am considerat că e nevoie să schimb anumite lucruri în viața mea și am găsit de cuviință să mă rup de Chișinău. Nu pot spune că această decizie a mea a avut vreun efect negativ. Ideea de a veni în funcția de directoare a Palatului de Cultură a fost a soțului meu, care știa de acest loc vacant. Deci, am mai avut o motivație să vin aici.Ce ați găsit la Palatul de Cultură și ce aveți astăzi?Când am venit, mi s-a părut că lumea e un pic stresată de prezența mea. Poate din cauza zvonurilor din țară cu referire la exigență, dar asta a durat puțin, atmosfera s-a dezghețat ușor. Evident, oriunde mergi, găsești oameni care te susțin și oameni care nu te vor ”înghiți”. Așa s-a întâmplat și cu mine. Câteva persoane au plecat, fiindcă nu au putut accepta metodele mele de lucru. Mi-am format o echipă și deja toate sunt la locul lor. Am tot respectul pentru ce s-a făcut până la mine, căci domeniul nu era delăsat. Dimpotrivă, era pus bine pe roate. Din fericire, fiecare angajat știe ce are de făcut. Sunt oameni bun aici, de care am reușit să mă atașez sufletește.În ultimii ani, toată lumea se axează pe folclor. Cultura înseamnă doar folclor ?Dacă ar fi vorba de folclor adevărat, niciodată nu ar fi prea mult. Din păcate, dreptul de a organiza un eveniment cultural i-a fost dat cui vreți. De aceea ne-am pomenit că avem ce avem. Avem așa-zisele festivaluri de folclor, care promovează kits-churi, care nu au nimic în comun cu folclorul autentic. Nu există nici un control, din păcate. În mare parte, la baza creării unui eveniment cultural stau oameni mai puțin competenți. Când zicem folclor, trebuie să fim foarte atenți. Eu o să vorbesc strict de Palatul de Cultură din Ungheni și vreau să menționez că din toată activitatea pe care o avem aici folclorul nu reprezintă nici 20%. Aici nu am găsit costume tradiționale, doar câteva piese adecvate de port popular.Avem sute de costume și toate stilizate. Mereu am optat pentru prezentarea folclorului în toată complexitatea sa, iar lucrul asupra acestui proiect a început deja.Cum ar trebui să fie prezentat folclorul adevărat?Există niște reguli privind abordarea melodiilor, textelor, dansurilor, costumului tradițional. Acestea trebuie să reprezinte strict zona noastră - Moldova. Din start, am încercat să reorientez activitatea ansamblului ”Vârsta de aur” și mă bucur că mi s-a dat ascultare. Totodată, am impus costumele autentice ansamblului de dans popular ,,Struguraș”.Deși, la început, lumea nu era împăcată - ba mai mult, eram criticată - acum s-a înțeles de ce am făcut-o.Cum vă pare publicul din Ungheni?M-a șocat la început, recunosc. Dacă anunți intrare liberă pentru un spectacol, nu vin. Dacă pui o anumită taxă, nu vin și încă te mai critică. Nu știu ce gândesc oamenii. Nu am înțeles ce vor oamenii din Ungheni. Consider că spectatorii trebuie să se obișnuiască să respecte munca unui artist.Ce ați reușit să faceți timp de un an și ce vă propuneți pentru 2019?Anul trecut, am obținut câte ceva și ne bucurăm. Am renovat patru cabine pentru machiaj și le-am dotat cu mobilier. Acum, când vin oaspeții din afară și le punem la dispoziție cabina de machiaj într-un locușor plăcut, e o realizare. Am renovat și un birou de repetiții pentru ansamblul ”Vârsta de aur”.Dar e nevoie de reparație peste tot. În acest an, a început renovarea a trei birouri pentru personalul de conducere. Ne-am dori să ajungem și la scenă, fiindcă utilajul de culise, din punct de vedere tehnic, este neverificat. Și în general, scena trebuie reînnoită, culisele schimbate…Ceea ce e cel mai important e scopul nostru: ca personalul artistic să tindă spre profesionalism în ideea de a promova ceea ce stă la baza funcționării colectivelor artistice. În acest sens, ne-am propus să aducem specialiști din afară pentru un schimb de experiență, să organizăm seminare și lecții deschise.Silvia Zagoreanu a absolvit Academia de Muzică “Gavriil Muzicescu”, catedra folclor-canto popular. Timp de 19 ani a fost angajată la Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, fiind șefă a Secției Folclor.Este realizatoare de emisiuni la Radio Moldova. Prezintă emisiuni folclorice la postul de televiziune ”Moldova 1”.Este o interpretă de muzică populară apreciată de public. A obținut, de-a lungul carierei sale, numeroase premii în cadrul festivalurilor de folclor de la noi și din străinătate.