FĂRĂ FRICĂ! A furat dintr-o biserică icoane și alte obiecte de cult

21:40

Zinedine Zidane este noul antrenor al lui Real Madrid, după ce Santiago Solari a fost demis. Francezul a semnat un contract valabil până în vara lui 2022. Tehnicianul va începe chiar luni munca pe Bernabeu și va fi prezentat într-o conferință de presă, azi, la ora 21:00 (ora României), transmite digisport.ro....